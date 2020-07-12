江西已有4个水文站水位突破98年历史极值 水位还在涨

受持续强降雨和上游来水叠加影响，南方多省河流水位暴涨，防汛形势十分严峻。其中，江西鄱阳湖流域正面临1998年以来最为严峻的防汛形势。

据澎湃新闻报道，截至7月12日11时，江西已有鄱阳站、康山站、星子站、棠荫站出四个水文站水位相继突破1998年历史极值，且水位均仍在上涨。

7月11日21时，江西饶河鄱阳站水位突破1998年历史极值22.61米，达到22.65米，比预测提前了16小时。

7月11日21时，江西鄱阳湖康山站水位超过1998年历史实测最高水位22.43米，达到22.44米。

7月12日0时，江西鄱阳湖星子站水位超过1998年洪水位22.52米，达到22.53米。这标志着我国最大淡水湖水位突破有水文记录以来的历史极值。据悉，鄱阳湖星子站水位5日1时超警戒后，一周左右时间便突破历史极值。

7月12日10点40分许，江西鄱阳湖棠荫站出现超历史洪水位，12日7时水位22.58米，较历史实测最高水位22.57米（1998年7月30日）高0.01米，水位仍在上涨。

据江西省防汛抗旱指挥部最新统计，截至7月11日17时，暴雨、洪水、内涝等灾害已导致鄱阳湖流域521万余人受灾，43万余人被紧急转移安置，455千公顷农作物受灾。江西省防汛抗旱指挥部已于11日10时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级，各地各部门全力展开抢险救灾。

此外，据央视新闻报道，湖北也有水文站水位突破历史极值：7月11日6时，阳新富河水位达到23.7米，超过1998年23.69米的历史最高洪水位。

据水利部7月12日消息，7月4日以来，212条河流发生超警以上洪水，其中72条河流超保，19条超历史纪录。太湖持续15天超过警戒水位。对此，水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级。