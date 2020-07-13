港泛民初选 戴耀廷称逾60万人投票创造奇迹

香港泛民主派为期两天的初选昨晚结束，统筹人之一、港大法律系副教授戴耀廷称，估计总票数超过60万，形容创造了奇迹。初选结果最快今日黄昏或明日公布。

综合《星岛日报》、香港01等报道，民主派初选昨晚9时结束，戴耀廷称，两日来合共逾59万人参与电子投票，另有2.1万实体选票，扣除重复投票或废票后，将于稍后公布最终票数，料总票数逾60万。

民主派初选昨晚9时结束，投票结束两小时后，戴耀廷和有份协助初选投票的香港民研主席钟庭耀等会见记者，称两日来合共逾59万人参与电子投票，另有2.1万实体选票，扣除重复投票或废票后，将于稍后公布最终票数，料总票数逾60万。

戴耀廷认为，“相信市民在国安法下，不惧威吓，坚持透过投票发声，这个坚持的意义，已经超越了初选物色候选人的目的。”

就投票结果，戴耀廷说，因点票时间较长，预计最快要今天（13日）黄昏时段公布。他说，此次投票参与人数众多，相信每一个参选人都会按协调协议，遵守承诺，作出参与或不参与官方选举的决定。

另一位统筹人、前立法会议员区诺轩则称，要达致“35+”的目标，仍有数关要走。他还说，相信公务员及较知名的人士等部分人会有忧虑，可能会因担心被人认出身份或担心个人资料等没有投票，但他认为，在香港国安法落实后，投票人数已体现出港人的勇敢。