纳瓦罗：美预计将对TikTok微信采取强力行动

（早报讯）美国白宫顾问纳瓦罗说，他预计总统特朗普将对中国抖音海外版（TikTok）和微信采取“强有力行动”，以回应中国利用这些工具对美国进行“信息战”。

彭博社报道，纳瓦罗星期天（12日）接受福克斯新闻访问时表示，特朗普政府“才刚开始”着手应对这两个应用，并表示，不排除美国禁用TikTok和微信的可能性。

纳瓦罗说：“如果TikTok分拆为一家美国公司，对我们也没有帮助，还会变得更糟，因为我们将不得不向中国支付数十亿美元，以获得TikTok在美国开展业务的特许。”

特朗普上周表示，考虑在美国封禁TikTok。纳瓦罗没有具体说明政府可能采取什么行动。

中国短视频应用TikTok颇受美国青少年欢迎。而微信是中国第一大社交通信应用，被全球范围的中国人广泛使用。

TikTok一再否认有关其对美国国家安全构成威胁的指控。该公司正考虑改变结构，以拉开和中国政府的距离。知情人士此前告诉彭博社，TikTok正在考虑全球总部的多个备选地点，目前其五个最大办公室分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。

纳瓦罗表示，TikTok聘用迪士尼前高管梅耶（Kevin Mayer）担任新首席执行官，玩的把戏和华为一样。他表示，让“美国傀儡”做一把手也没有用。