广发证券因康美项目被证监会重罚

因在康美药业相关投行业务中的违规行为，中国头部券商之一的广发证券遭监管重罚。中国证监会上周五表示，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格六个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施，并对相关责任人给予相应处罚。

据路透社报道，证监会微信公号公告指出，将对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。

证监会称，广发证券在相关业务风险爆发后，按照证监会强化风险管控要求，已启动全面自查，控制各项业务规模，防止新增风险。证监会同步对广发证券2014年以来相关投行业务情况进行全面核查。

经查，广发证券及相关人员在相关投行项目执业过程中未能勤勉尽责，存在尽职调查环节基本程序缺失、缺乏应有的执业审慎、内部质量控制流于形式、未按规定履行持续督导义务等重大违规行为。根据违规事实和相关规定，证监会拟对广发证券采取前述暂停业务、实施整改等监管措施，并严肃追责相关责任人员。

证监会重申，保荐机构及其他中介机构承担重要的“看门人”职责，是资本市场核查验证、专业把关的首道防线，必须严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求。部分机构及从业人员缺乏职业操守，内控松散，管控失效，履职不力，把关不严，将严重损害资本市场秩序，破坏行业生态。对此，证监会始终保持高压态势，坚持有案必查、有错必惩，让违规者付出代价。

而随着新《证券法》颁布实施和注册制改革深入推进，保荐机构等各类中介机构的责任进一步加大，各机构必须提高认识、从严要求，切实把法规要求转化成归位尽责的内在动力和行动自觉，完善内部控制，强化风险意识，坚守勤勉底线，提高履职水平，充分发挥“看门人”作用。

证监会也将严格落实有关法律法规要求，全面压实中介机构责任，持续加大监管执法力度，坚决惩处违法违规行为，净化市场环境，切实保护投资者合法权益，助力资本市场更好的发挥服务实体经济功能。

康美药业因涉嫌财务造假于2018年底被中国证监会立案调查，康美药业随后发布的会计差错更正公告显示，2017货币资金多计近300亿元人民币（约60亿新元）。康美于7月9日公告称，实控人马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施。

