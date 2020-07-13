湖北派出10个工作组对重点防汛区域开展督查

湖北省防汛抗旱指挥部表示，今天将派出10个工作组对梅雨期降雨量大、超汛限水库数量多、发生重大险情、灾害损失大等的重点防汛区域进行督导检查。

据人民网报道，湖北省防汛抗旱指挥部昨天召开会议并作出了上述决定。最新气象预报显示，湖北省西部、北部未来三天有较明显降水。

自6月入梅以来，湖北省已经历八轮强降雨，全省累计平均降雨量居历史同期第一位，多个站点雨量超历史。截至12日20时，长江中游干流宜昌至监利站水位回落，莲花塘至九江段水位上涨。汉江中下游干流黄家港至汉川段水位有涨有落，汉川水位29.71米，超警戒0.71米，其余各站水位均在设防以下。

同时，长湖水位33.57米，超保证0.57米，创历史新高，未来该流域雨量较大、汛情将加剧。洪湖水位27.00米，首次超保证。斧头湖水位24.11米，超保证0.17 米。

目前，除全省启动防汛二级应急响应外，湖北共有15个市（州、直管市）启动防汛应急响应，62个县（市、区）启动防汛应急响应，其中，阳新、蔡甸、洪湖为一级响应。

受近期暴雨影响，中国长江中下游、洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊已处于超警戒水位，多地洪涝灾情严重。

对此，中国国家防总昨天将防汛应急响应由三级级提升至二级。中国防汛应急响应级别共分为四个级別，一级是最高级別。