港学者：泛民初选投票率之高令人意外

针对香港泛民主派初选的投票人数突破60万，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强坦言“大跌眼镜”，并表示对投票人数之高感到意外。

香港立法会换届选举预定9月6日举行，泛民在过去周末举行初选，以便协调选出代表阵营参选的候选人；初选投票昨晚结束，主办单位表示，约有61万人在网上或到投票站投票。

网媒“香港01”引述蔡子强分析，投票人数如此之高，原因可能是此次初选是《香港国安法》后首个民意表态渠道。

他说，此次初选属于泛民主派“35+”计划里的一部分，目标是让日后选举的选票能更有效运用，而北京早已视“35+”为逆权运动。不过，香港市民在“和理非”的方式下，选择了一种与北京较为对抗性的姿态，反映就算不在街头抗争，市民仍然希望在议会抗争，而非退缩。

此外，蔡子强也指出，香港政制及内地事务局局长曾国卫早前发表的言论，以及警方搜查港大民研中心的举动，都刺激了市民参与投票的意欲。

曾国卫早前曾发出警告，泛民初选可能涉嫌违反《香港国安法》，相关部门正在调查；就在民主派初选投票前夜，香港警方以怀疑黑客入侵、泄露资料为由，持搜查令搜查协助研发投票系统的香港民意研究所，取走数十台电脑，但警方暂未拘捕任何人。

警方行动导致初选筹备工作延误，分布全岛各地的250个投票站延后至周六中午12时才开放。参与协调初选的前立法会议员区诺轩认为，警方此举意在打压初选，制造恐吓效果。他呼吁市民处变不惊，并称民主派将谨慎应对。

