中国433条河流发生超警洪水 33条发生超历史洪水

中国水利部副部长叶建春指出，中国南方自6月以来暴雨洪水集中频繁发生，导致部分地区洪涝灾害严重。目前，共有433条河流发生超警以上洪水，其中109条河流发生超保洪水，33条河流发生超历史洪水。

综合中国媒体报道，叶建春今早在中国国务院政策例行吹风会上还说，中国即将进入“七下八上”防汛关键期，预计后期雨带将北抬，北方河流可能发生区域性较大洪水。

中央气象台预计，7月11日至12日，中国降雨整体出现阶段性减弱。不过，南方仍需要防范前期强降雨可能引发的城乡积涝、山体滑坡、中小河流洪水等。

另外，中央气象台预报显示，降雨整体短暂减弱后，今天起至周四，雨带会缓慢南压，主要强降雨区域会出现在长江中下游地区。重庆东部、贵州北部、湖北、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江苏南部、上海、浙江北部等地的部分地区还将有大到暴雨，局地大暴雨。

受暴雨影响，中国长江中下游、洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊目前已处于超警戒水位，多地洪涝灾情严重。对此，中国国家主席习近平昨天指示要全力抢险救援。

习近平强调，当前已进入防汛的关键时期，各级党委和政府要压实责任、勇于担当，各级领导干部要深入一线、靠前指挥，切实做好监测预警、堤库排查、应急处置、受灾群众安置等各项工作，全力抢险救援。

他下令国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部、水利部等加强统筹协调，驻地解放军和武警部队积极参与抢险救灾工作。

习近平还要求，在抓好防汛救灾各项工作同时，精心谋划灾后重建，尽快恢复生产生活秩序，做好受灾困难群众帮扶救助，防止因灾致贫返贫。

截至昨午12时，洪涝灾害已造成江西、安徽、湖北等27个省市约3700万人次受灾，141人死亡失踪；农作物受灾面积3532千公顷；直接经济损失多达822.3亿元（人民币，164亿新元）。

