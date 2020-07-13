时代中国CFO黄永年离职 据悉和桃色事件有关 

中国房地产企业时代中国控股有限公司（Times China Hold）的首席财务官黄永年退任，媒体获悉，此事和7月初的黄永年不雅视频事件有关。

综合新浪证券和雷帝网报道，时代中国控股7月12日发布关于更换首席财务官的公告。公告显示，黄永年自7月10日起正式退任首席财务官职务，该职务由时代中国集团副总裁牛霁旻兼任。

据悉，本次换帅跟7月初的黄永年不雅视频事件有关。时代中国已针对此次事件进行了内部调查，并于12日在内部公布调查结果，更就事件进行了通报批评。

通报内容指，尽管黄永年的不当行为属其私人生活范围，但严重违反了时代中国的价值观和员工行为准则，有悖于企业文化，且对公司的声誉造成了重大负面的影响

网传一段五分钟左右的监控视频中，一男一女在一辆出租车后座上行不雅之事。事后，有网友指出，男方为黄永年。这直接导致时代中国股价出现下跌。

时代中国是一家在香港上市的内地房地产企业，成立于1999年。对于此次首席财务官换帅，业内普遍认为对时代中国的基本面影响不大。一位资深人士认为，时代中国上市多年，有成熟严谨的制度和机制，且牛霁旻有专业的背景和丰富的从业经验，投资者对他并不陌生，这也是他接任首席财务官的原因，所以相信时代中国可以顺利平稳过渡。

据时代中国官网资料显示，牛霁旻为时代中国执行董事、集团副总裁，并兼任时代中国首席财务官，主要负责集团财务、税务、成本及行政管理事务。

牛霁旻现年41岁，其于2011年3月加入时代中国集团，担任财务总监，自2013年起获委任为执行董事，并在2018年1月升任副总裁，分管时代中国集团财务会计、税务、成本及行政工作的规划和管理。

数据显示，时代中国的财务状况表现稳健，在今年3月的业绩发布会上，时代中国期内利润同比增长15.6%；核心净利润较2018年增加27.4%；公司拥有人应占核心净利润同比增幅为30.0%。兴业证券分析师宋健认为，近年来时代中国不断优化债务结构，平均融资成本逐年降低。截至2019年底，时代中国持有现金293亿元（人民币，下同，58.12亿新元），总有息负债为532.6亿元，其中一年内到期的短期负债为186亿元，现金短债比为1.6倍，债务风险可控。