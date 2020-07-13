回击美国 中国军报：南中国海挑衅注定徒劳无功

针对美国指中国军队在西沙群岛进行军事训练，导致南中国海局势不稳，中国《解放军报》今天撰文回击，称美军频繁派出军舰和战机进入南中国海，大搞名目繁多的军事演习等，“才是影响局势稳定的根本原因”。

在这篇题为《美在南海的军事挑衅注定徒劳无功》的文章中，《解放军报》称西沙群岛是中国的固有领土，不存在任何争议，强调中国军队在西沙群岛有关海域进行军事演练，是中国主权范围内的事，“正常且正当”。

文章继而批评，美国作为域外国家，却一边无理指责中国在家门口进行的正常军事演练，一边却不远万里跑到南中国海进行大规模军事演习。“到底谁在南海实施‘军事化’，谁在破坏南海和平稳定，情况一目了然。美国的‘双标’言论掩盖不了其推动南海‘军事化’、破坏南海和平稳定的真实面目。”

文章指出，美国因抗疫不力而导致冠病疫情蔓延，包括航母在内的美军部队也遭受疫情严重冲击，但美军高层依然抱着冷战对抗思维不放，念念不忘搞所谓的“大国竞争”。

文章强调，中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。同时，中国始终致力于同有关直接当事国通过谈判协商和平解决有关争议，始终致力于同亚细安国家共同维护南海地区和平稳定。

对此，美国应尊重地区国家维护南中国海和平稳定的努力，尊重地区国家根据国际法确立的地区规则和秩序，停止在南中国海地区的各种军事冒险和挑衅行为。

文章最后写道，中国一向尊重和维护各国依据国际法在南中国海享有的航行与飞越自由，但是坚决反对任何国家假借航行与飞越自由之名，损害沿岸国主权和安全。

“中国人民信理不信邪，不惹事也不怕事。中国人民决不会屈从于任何外国的武力威慑与胁迫。任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。”

中国海军本月1日起在西沙群岛周边举行一连五天的军演。美国国防部指责中国行动导致南中国海局势不稳，并派出“尼米兹”号航母战斗群和“里根”号航母战斗群，在4日美国国庆日当天在南中国海举行演习。