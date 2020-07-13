钟南山表示期待电影《中国医生》： 望能从人性角度打动国外观众

中国工程院院士钟南山表示，期待抗疫主题电影《中国医生》，国外有些人喜欢对病毒贴上政治化的标签，他希望电影能从人性的角度打动国外观众。

据南方都市报报道，钟南山10日和中国影协副主席、博纳影业董事长于冬等就《中国医生》（暂定名）的拍摄制作进行座谈交流。

钟南山说：“我相信人永远比病毒聪明。”他表示，虽说病毒难以预测，但从原始社会至今，人类已然渡过了千难万险，如今现代社会有发达的医疗科技和社会管理措施，再加上现在全世界的医务人员、甚至老百姓都对科学应对冠病疫情有了基本常识，人们不会再像以前那么被动。

钟南山说，接下来要注意两个方面的工作，一是要研究全世界怎么加强合作，二是注重对人们心灵的抚慰。

在谈到目前冠病疫情的发展形势时，钟南山院士透露，他最近与一些国外医疗界的朋友交流时，经常能感受到他们心中的压力。钟南山说：“国际疫情依然没有得到有效缓解，这对人心理的影响要大过对身体的影响。我们现在需要一个提升士气的办法，或者说心理疏导的办法。”

对于电影《中国医生》，钟南山表示，这部抗疫主题的电影，用讲故事的方法来引导、鼓舞大家，自己还是很期待的。

他还对电影的制作提出了一些自己想法和意见：“希望你们不仅要走访一些出头露面比较多的专家，还要更多地采访在一线埋头苦干的医务人员，他们是大多数。”

在谈到影片的传播时，钟南山表示，目前国外有些人喜欢对病毒贴上政治化的标签，他希望电影能从人性的角度打动国外观众：“我相信慢慢会有一个认识的过程，这个电影除了在中国能够放映以外，最好也能在国外放映，要用国内外观众也能理解的方式，用真正的人文精神打动观众。”

钟南山还回忆了上个世纪80年代的影片《人到中年》说：“到现在为止，这么多年过去了，我对我们改革开放后印象最深的电影还是《人到中年》，我当时国外的医生朋友们都看得哭了，如果《中国医生》能够起到这样的作用，那就很了不起了。”