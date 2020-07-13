山东将重组四大省属国企

继重组港口、机场、汽车等板块国有资产后，中国山东再度启动主要省属国企整合。

据山东财经报道，上市公司兖州煤业和新华医疗12日公告，山东能源集团与兖矿集团正筹划战略重组事宜。与此同时，上市公司山东高速和山东路桥公告，山东高速集团与齐鲁交通发展集团正筹划重组事宜。

据悉此次山东四大国企的重组，与此前国企改革逻辑相似，主要是合并主业相同、相近的省属国企，达到资源优化配置的目的。

山东能源集团成立于2011年3月，由新汶矿业集团、淄博矿业集团、枣庄矿业集团、肥城矿业集团、临沂矿业集团、龙口矿业集团等六家企业重组而成，目前注册资本170亿元（人民币，下同，33.83亿新元），旗下拥有上市公司新华医疗，同时山东玻纤IPO也已过会。

作为山东营业收入规模最大的省属国企，山东能源集团连续八年入围世界500强企业，去年排名211位。山东能源集团去年实现营业收入3584亿元，同比增长5.74%，净利润79.19亿元，同比增长13.87%

兖矿集团成立于1996年，营业收入规模仅次于山东能源集团，位列山东省属国企第二位，2019年实现营业收入2854亿元，同比增长10.97%，实现净利润89.45亿元，同比增长72.92%。同样，兖矿集团也是世界500强企业，去年排在第318位。

山东财经在报道中评论，此次合并即是山东能源板块国有资产的深度整合，也是山东体量最大的两家国有企业的整合。

山东能源集团与兖矿集团去年的营业收入合计高达6438亿元，以现行汇率计算相当于约919亿美元，这相当于2019年世界500强第81位家乐福的营业收入。

山东高速集团与齐鲁交通发展集团的重组也是国有资产的大手笔整合。山东高速集团截至去年底的注册资本233亿元，资产总额达7300亿元，是全省资产规模最大的省属企业。2019年，集团实现营业收入847亿元，同比增长20.06%，实现净利润58.66亿元，同比下降0.14%。

齐鲁交通集团去年则实现营业收入393亿元，与山东高速集团合计营业收入达1240亿元。

过去两年中，山东国企改革大刀阔斧，特别是在整合同板块国有资产中，陆续整合青岛港、烟台港、日照港、威海港、渤海湾港口集团等，组建山东港口集团；整合多地机场资产和企业，组建山东机场集团；将中国重汽集团、山东交通工业集团划转至山东重工集团控股；此外还成立了山东铁投集团、山东文旅集团、山东颐养健康集团等新国企。