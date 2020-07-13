港立法会主席梁君彦：行政立法关系坠谷底 占中民怨未纾

香港立法会主席梁君彦形容，过去四年行政及立法关系由蜜月期到跌至谷底，转折点并非个别法案，而是“占中”（占领中环）后累积的民怨未被解决。

据《明报》今日（13日）报道，梁君彦接受访问时说，自己任内尝试改善立法会形象与行政立法关系，但良好意愿在大环境下消失；他认为转折点点并非个别法案，而是“占中”后累积的民怨长期聚集，政府没尽力解决；政府推争议法案时也没有做好解说工作。他寄语议员要为民生做事，不要为对立而对立。

香港立法会会期将在本周六（18日）终止，回顾四年立法会，梁君彦形容，这届会期首年是梁振英任特首时，当时情况绷紧。第二年林郑月娥担任特首上场时，令立会出现特别的蜜月期，政府对非建制派及在社福、教育、创科等都下了很多工夫。林郑月娥也接纳建议每月赴立会“短问短答”，令议会与特首沟通增加，民情很快地向特首反映，也获政府迅速回应。

梁君彦认为，行政及立法关系由蜜月期到跌至谷底的转折点比《逃犯条例》修订时更早。他认为转变或始于一地两检、修改议事规则等时候，但并非一两条法案造成，而是社会民愤的长期积聚，民怨“不是占中解决后就烟消云散”，这些民怨两届政府也无尽力解决，日后要小心处理。他还批评说，一地两检、逃犯修例出台后，政府没有带头解说法案，令别有用心者将舆论扭转。

这届香港立法会曾在2018年4月组团到长三角、大湾区考察，但后来泛民派不愿再与中国中央政府沟通，中央亦多次抨击“反对派”的行为。

梁君彦认为，沟通要一步步去做，并直言“遗憾（香港回归后）23年泛民与北京或者中联办的沟通，我们见到是少之又少；但他们与其他使领馆的沟通就比比皆是”。梁君彦认为，议员要为香港做事，也要与中央政府有渠道表达意见，期望日后“这条线可延续”。