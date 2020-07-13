国民党控高雄气爆善款存弊端 要求监院弹劾陈菊

国民党今日前往台湾监察院陈情，认为曾任高雄市长的陈菊在高雄市气爆善款中有三大弊端，应该要被弹劾。

综合《自由时报》和《联合报》报道，国民党中央委员会文化传播工作会主委王育敏、副主委黄子哲与陈丽娜与多位国民党立委今日（13日）于监察院前召开记者会，再度针对高雄市气爆善款运用质疑陈菊不适任监察院长。

国民党高雄市议员陈丽娜要求监院马上约谈陈菊，厘清陈菊在气爆善款使用中的角色及疏失，并呼吁陈菊在争议厘清前应自行退出监察院长提名，以免晚节不保。

国民党强调，依据高雄市议会调查小组最近完成的调查，高雄市政府有三大决策弊端。

担任调查小组召集人的陈丽娜介绍，三大弊端之一是“未经委员会审查即将善款挪用于特定局处”，台湾区珠宝公会捐款新台币3204万余元（151.42万新元），没有指定用途，却被挪给特定局处使用，用于出国观光、举办非灾区活动等。

第二是“未依集体诉讼原则而浮滥编列代位求偿律师费”，代位求偿案件若使用集体诉讼机制只需律师费300万元，但高市府提出的3140件代位求偿，拿掉集体诉讼机制，导致律师费暴涨，高达6532万元，费用浮编28倍。

第三是“容许局处自行留用民众捐款而隐匿捐款资讯”，高雄市警察局、消防局、卫生局、兵役局、文化局等五个机关，自行留用民众捐款3亿2263万6182元，未陈报给高市府，也未纳入731气爆捐款专户。

国民党强调，这些若是出于前高雄市长陈菊授意或同意，可能构成对陈菊个人弹劾要件。