中国军事科学院少将王贵胜将任安徽省军区政委

中国军事科学院政治工作部主任王贵胜将履新安徽省军区党委书记、政委，原政委戴勇少将卸任。

据安徽省军区官方微信公号“铸剑江淮”昨日（12日）消息，安徽省军区党委会议7月10日在合肥召开。省军区党委书记、政治委员王贵胜，省军区党委副书记、司令员刘孝华出席会议并讲话。

王贵胜表示，各级党委要全面贯彻中共总书记习近平备战打仗指示要求，全力抓好主责主业，归正工作重心，自觉把备战打仗的指挥棒在省军区牢固立起来。这是王贵胜首次以安徽省军区党委书记、政委的身份亮相公开报道。

据香港01报道，王贵胜拥有少将军衔。公开简历显示，王贵胜曾任原总后勤部政治部组织部副部长，2015年任军事医学科学院政治部主任，2017年任军事科学院政治工作部主任。

王贵胜的搭档，安徽省军区现任司令员刘孝华半年多以前到任安徽。简历显示，刘孝华空军少将军衔，曾任原总参军训部空军训练局局长、军委训练管理部办公厅主任。到任安徽三个月后，今年2月，刘孝华担任安徽省委常委。

作为一名政工干部，王贵胜曾发表《坚持依法治军从严治军基本方略》《对党的创新理论首先要做到真信》《领导干部增强定力关键要做到“六知”》等文。

他在2017年执笔的《习近平总书记治国理政的品格风范》在《学习时报》上发表。文中将主旨总结为“崇高远大的理想信念”“坚如磐石的政治定力”“高超成熟的执政韬略”“坚实深厚的群众基础”“卓越非凡的人格魅力”“强大无比的政党自信”六点，并称要着力强化维护核心的政治自觉、思想自觉、情感自觉、行动自觉。

本轮解放军军改后，省军区划归中共中央军委国防动员部领导管理。其职能使命被军内专家比喻为：应急应战的指挥部、地方党委的军事部、后备力量的建设部、同级政府的兵役部等。

应急抢险救援是省军区协调军地的分内工作。香港01评论说，显然防汛工作对于履新不久的刘孝华、王贵胜而言，是一项重要任务。梳理其他省份的工作安排同样如此，7月11日，江西汛情吿急，省军区司令员吴亚非（少将）同江西省委书记刘奇一同赴鄱阳湖防汛“一线”调研，当地已经派出多批部队官兵、武警、民兵等抗洪抢险。