香港大学新增多项奖学金嘉奖内地生源

香港大学今年为内地生源新增了多项奖学金，每位获奖学生可分四年获得最高达港币40万（7.16万新元）的奖学金。

据《新京报》报道，记者12日获悉，香港大学今年为内地生源新增了多项奖学金，申请人可于7月15日前，登录港大内地招生官网完成申请程序。

今年新增奖学金包括致知奖学金，适用于报读文学士、工程学士、理学士以及社会科学学士的学生，经大学选拔后授予大学将根据学生的高考成绩、面试综合表现及其他材料发放奖学金，每位获奖学生可获得最高达港币40万的奖学金。

同时，今年香港大学还新增了文理学士未来领袖奖学金，适用于报读文理学士系列课程的学生，经大学选拔后授予。文理学士系列课程包括：应用人工智能、设计、金融科技、环球卫生与发展等，旨在鼓励入读文理学士的学生运用跨领域知识。获奖学生将获得港币2万作为创业创新基金，该奖学金适用于被任一文理学士课程录取的新生。

港大还将继续设立丰厚的入学奖学金，嘉奖综合表现优异的学生，最高奖学金额度可达每年港币22.4万，四年总额将近90万元，涵盖学生在港大就读期间全部学费及生活费。

记者获悉，考虑到疫情对湖北地区考生的特别影响，港大早前设立湖北考生助学基金，免除今年湖北考生的申请费用。对于2020年即将入学的湖北考生，港大将通过助学基金增设数个奖学金名额，奖励申请名单中综合表现优秀的湖北籍考生。获奖学生将获得每年至少港币8.5万的奖学金。