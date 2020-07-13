中国6月进出口同比降幅预计均收窄 海外经济复苏迹象显现

有媒体综合逾30家机构预测中值分析认为，尽管近期全球疫情有所反弹，但随着疫情管控放松与复工复产的推进，海外经济显现复苏迹象，从而带动中国6月以美元计价出口和进口同比降幅料双双收窄。

据路透社报道，华创证券首席宏观分析师张瑜说：“出口从下行的担忧转向复苏的期待，单月增速何时见底尚未可知，但6月几个明显的迹象显示海外经济在快速恢复中。”张瑜预计6月出口同比增速-0.2%，三季度即使单月有所下探，也不会影响对出口复苏的期待。

她并援引中国港口协会数据说，6月中上旬，中国八大枢纽港口外贸集装箱吞吐量同比增速明显改善，6月中旬实现正增长，为疫情以来首次录得正增长，同时BDI（波罗的海乾散货指数）6月以来显着回升，同比增速也录得正增长，反映全球贸易量或已有改善。

国泰君安首席经济学家花长春并进一步指出，从基本面看，6月主要经济体制造业PMI出现大幅反弹，其中美国Markit制造业PMI和欧元区制造业PMI均已达到或接近疫情前水平，经济动能环比在6月回升显着。从可比国家看，韩国6月前20天出口增速从-20.9%大幅回升至-8%左右，韩国全月出口增速从5月的-23.6%回升至-10.9%，与发达经济体动能修复表现一致。

近期中国国内外疫情虽有反弹，但未改经济修复大势。不过，长江证券首席经济学家伍戈强调，考虑到前期海外订单明显下滑的滞后影响，中国出口短期内仍将处于负增长区间。

进口方面，张瑜分析认为，6月中美在夏威夷举行的会谈表示第一阶段经贸协议执行良好，美国贸易代表莱特希泽表示中国仍然继续遵守协议承诺，因此6月起中国自美进口额或将出现提升。

交通银行金融研究中心报告称，国际原油价格和大宗商品价格处于较低水平，原油运输指数持续下降，高频数据显示6月以来进口玉米价格同比为-17%，进口南美大豆、铁矿砂价格都同比为负。预计6月进口量可能增加，进口增速受价格影响较大，预计在-10%。

中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.9，高于路透调查预估中值50.4，为三个月高位，其中新订单和新出口订单指数均连续两个月回升。

中国国务院总理李克强6月主持召开稳外贸工作座谈会时说，近几个月外贸有所回稳，下一步外贸环境依然严峻复杂，对此必须有充分估计和准备；要按照保就业保民生保市场主体的要求，落实各项助企纾困政策，在积极扩大内需的同时，研究出台稳外贸稳外资的新措施。

中国商务部则表示，在前期调研的基础上，正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。稳外贸方面，加大支持力度保住中小微和劳动密集型外贸企业；稳外资方面，继续优化外商投资环境，加强重点外资项目服务工作。