台湾在全球安全指数中排名前列 犯罪率世界第二低

全球资料库网站“Numbeo”最近公布2020年年中的全球安全指数，其中台湾仅输给卡塔尔，为全球犯罪率倒数第二低及安全指数第二高的地区。

据《自由时报》报道，“Numbeo”数据显示，台北犯罪指数为15.26，高于排名第一的卡塔尔，成为全球犯罪率第二低的地区。全球低犯罪率三到10名的地区分别为，阿拉伯联合酋长国（United Arab Emirates）、格鲁吉亚（Georgia）、阿曼（Oman）、香港、斯洛文尼亚（Slovenia）、马恩岛（Isle of Man，即英国跟爱尔兰中间的自治岛）、瑞士、日本。

中国大陆的犯罪指数31.18排名33名，新加坡以31.53的指数排名34位。

犯罪指数最高的前三名分别是，委内瑞拉、巴布亚新几内亚、南非等三国，指数分别是84.36、80.04和77.29。

在排名中，犯罪指数低于20为极安全地区，20至40为犯罪率低，40至60为中等，60至80为犯罪率高的城市。

在安全指数部分，在满分为100分的标准下，卡塔尔以88.10分夺冠，台湾以84.74居次，阿拉伯联合酋长国以84.55分名列第三，委内瑞拉仅得到15.64分，在133个国家国和地区中垫底。