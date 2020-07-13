港国安法下 投资者忧联系汇率制度稳定性

中国在香港实施国家安全法后，美国随即撤销香港根据美国法律享有的特殊待遇，这令投资者感到不安，包括对实行了36年的港元联系汇率制度的稳定性表示担忧。

香港1983年开始实施联系汇率制度，将港元与美元掛勾，以保证港元兑美元汇率稳定在7.75至7.85港元的区间内。香港金融管理局会在区间两端买进或卖出港元，以维持该区间。据路透社计算，金管局今年迄今为止已沽出1060亿港元（约190亿新元），以使不断升值的港元回到上述兑换范围之内。

为了维持联汇制度，香港官方利率追随美国货币政策。港元汇率在交易区间内的波动受双方市场利率差异的左右。香港银行同业拆息（Hibor）高于美国同业拆息，帮助港元保持强势，尽管有人担心会出现与香港国安法相关的资金外流。

外界担心，美中紧张关系升级可能导致美国限制香港银行业获取美元的渠道，从而损害联系汇率制度。

彭博新闻引述知情人士称，美国总统特朗普的高级顾问考虑削弱港元兑美元联系汇率制的提议。不过这个想法似乎尚未被推进。

分析师表示，白宫若损害港元联系汇率，必定也会打击到美元的世界货币霸主地位。香港是全球最大的美元交易中心之一。

纽约梅隆银行欧洲、中东和非洲市场高级策略师Geoff Yu在一份报告中表示：“对美元而言，过大的特权并非没有风险......关键是，目前有关港元联系汇率制的放话，很可能仅止于放话。”

香港目前拥有超过4000亿美元的外汇储备，是香港流通货币的六倍。香港财政司司长陈茂波近来还表示，香港金管局有需要时，中国央行可以提供美元支援。

报道称，维持港元稳定对中国政府非常重要。这主要因为中国大陆对资本实施严格管制，而香港是重要的融资渠道，拥有世界上最大的股票市场之一。此外，估计在香港逾1万亿美元的私人财富中，有超过一半来自大陆人。