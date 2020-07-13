中美关系迈入“至暗时刻”？中国前副外长：尚未最低谷

针对有舆论指中美关系目前已处在“至暗时刻”，中国外交部前副部长傅莹认为，目前可能还不是双边关系的最低谷。

据网媒“香港01”报道，傅莹上周在中国公共外交协会联合北京大学、中国人民大学举办的一场论坛上，作出上述表态。

傅莹指出，从观察美国对华态度的演变趋势，可以看到两个方向上的推动力：一是以华盛顿右翼和鹰派为主导，把中美关系持续推向对抗，持续推动“脱钩”。他们对中美关系政策发挥的作用都是减号；听任这股力量发展下去的话，中美关系进入恶性竞争的轨道恐怕难以避免。

另一股力量则是相对理性的，不主张放弃“有限接触”，并督促中方修正自己。傅莹表示，虽然这个方向看似理性，但顺此发展下去，不能排除美方会持续提高要价，并将经贸、科技领域的“合规”压力外溢到政治和安全领域。

至于未来两国是继续在同一个全球体系内解决分歧，还是分道扬镳、剥离成为两个相对独立且又彼此连接的体系，各行其是？

傅莹并没正面回答。但她指出，如果出现后一种情况，意味着全球化的终结和现存体系的瓦解。“我们经常听到欧洲、日本等国家对出现‘中间地带’表示担心。”

傅莹坦言，中美关系未来比较好的前景是形成“竞合”关系，即大国良性竞争的新型关系，其中有竞争，但是可控，同时保持必要的合作。然而，目前美国官方层面这种意愿比较弱。“在今年美国大选结果出炉前的几个月，美方对华态度很难有积极的改变。”

至于北京应该如何因应的问题，傅莹认为中国需要对未来中美关系发展做认真思考和设计，主动提出能够维护中国根本利益、能够解决美方合理关切、同时也符合世界和平发展大方向的选择和方案。

为此，她提出四点建议，包括中方应该不仅仅对美方的挑衅做出被动回应，要考虑主动出牌，推动在关键领域坦诚对话，彼此真正倾听，切实解决双方合理关切。

她说，采取主动，并不是说中方也要提出对抗，而是做出的选择，或者主动做的一些事情，首先要维护中国的根本利益，同时也要考虑解决美方的合理关切，还要符合世界和平发展的大方向。

此外，傅莹认为目前海上安全问题比较令人担心。她说，中国军事力量、尤其是海军成长比较快，必然会引起各方关注。“大家都很关心中国海军力量增长目的是什么？你要在世界上发挥什么样的作用？所以，中国需要让防卫政策和目标更加透明，尤其对海上的索求和利益边界要更加清晰，使各方切实了解中国军事安全的主张和底线，在此基础上加强危机管控机制建设，避免发生误判。”

傅莹最后强调，中美两国目前在国内都有非常重的任务，因此没有必要相互“踩”对方，认为各自解决好自己的问题，同时相互合作，并从积极的角度去帮助世界，“这是两国应有的姿态”。

报道称，出席论坛的还包括中国外长王毅，美国著名外交家、前国务卿基辛格，澳洲前总理陆克文等人。



