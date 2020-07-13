沪综指午盘一度涨逾2% 监管层降温表态未消减做多热情

中国股市沪综指周一午盘上涨2%，创业板指数创逾四年半高点。分析师认为，虽管理层有意为市场降温，但资金做多信心不减，今日早盘大盘指数略作调整后，午后再次发力上攻，短期有望挑战前期高点3587点，短期需密切注意市场成交量的变化。

据路透社报道，粤开证券投顾陈勇分析：“今天早上涨的是农牧渔食品饮料这些偏消费类品种。”他说，目前受南方水灾影响，今天建筑板块有所走强。另外新能源汽车板块等受特斯拉持续走强带动亦有不错表现。

他并指出，目前观察，场外资金仍不断涌入市场，后市如市场成交量出现明显萎缩，则可能出现一定程度的调整。短期监管层对股市的表态只是希望给市场快速上涨降温，而非全面打压市场。

沪综指今日下午2时许报3444.32，涨1.80%，稍早最高触及3458.79点，创业板指数P大涨逾4.1%至2893.06点，此前高点为2015年11月26日的2915.95点。

中国国务院金融稳定发展委员会周六召开会议，研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求；要求多措并举加强和改进证券执法工作，全力维护资本市场健康稳定和良好生态，严厉查处重大违法犯罪案件等。

中国银保监会周六表示，当前不良资产上升压力加大，必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备；同时特别要强化资金流向监管，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为。