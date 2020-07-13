港人赴深圳避疫 离境人数较上周增近两倍

香港入境事务处纪录显示，上周六（11日）有2017名港人经深圳湾口岸离境，较对上一个周六（7月4日）的707人增加近两倍，有带子女离港的家长说出境是为了避疫。

据《明报》报道，香港疫情上周起恶化，离港人潮亦显著上升，入境处纪录显示，上周一起经深圳湾口岸离境总人数突破1000，之后几日呈上升趋势，上周六深圳湾​​口岸录得2455人离境，当中香港居民占2017人，占整体约82%。

昨日深圳湾口岸也出现人潮，有市民轮候逾半小时办理手续。有家长称，离境是因为学校提早放暑假，加上香港爆发第三波疫情，故带子女到深圳避疫，到内地后会尽量减少出街。还有货柜车司机反映，内地收紧了检疫安排，有司机手持核酸检测报告亦未能过关，要再做测试。

港府发言人回应说，深圳市因应香港近日疫情发展，昨日起采取额外检测措施，对入境货车司机随机抽样，要求部分持有效核酸检测阴性结果超过两天的入境货车司机额外采样，完成后始放行，而原先核酸检测有效期没有收紧。港珠澳大桥珠海口岸没有实施有关额外检测安排。

陆路客货运输业议会主席蒋志伟说，据他了解，内地除了收紧核酸检测措施，亦要求居住高风险地区的司机留港，内地当局会根据司机报称住址资料决定是否属高风险者。他说，因新措施刚实施，相信暂时对中港物流影响有限，但担心若疫情继续蔓延，会有更多司机受影响，希望港府与内地商讨解决办法。