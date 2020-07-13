中国就新疆问题制裁卢比奥等美国议员和官员

中国外交部宣布，即日起对美国国会行政部门中国委员会，以及美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、美国参议员卢比奥（Marco Rubio）、克鲁兹（Ted Cruz），美国众议员史密斯（Chris Smith）实施相应制裁。

据《环球时报》报道，发言人华春莹今天在记者会上宣布上述消息。不过，她并没透露有关制裁的更多细节。美国财政部上周宣布，对中国新疆四名高官与新疆公安厅施加制裁，因他们“严重侵犯新疆少数民族人权”。中国外交部随后对此强烈谴责，并称将对在涉疆问题表现恶劣的美国机构和个人采取对等制裁措施。

华春莹表示，新疆事务纯属中国内政，美国没有权力、没有资格横加干涉。中国政府捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。

她说：“我们敦促美方立即撤销有关的错误决定，停止任何干涉中国内政、损害中国利益的言行。中方将根据形势发展作出进一步反应。”

另一方面，美国国务院上周向美国公民发出警告，促其在中国“提高警觉”，因在当地被拘留和禁止出境等任意执法风险升高。

华春莹今天也对此回应，称一段时间以来美方肆意监控、盘查、甚至逮捕在美国的中国留学生和学者，动辄无端扣押中国留学生的电子设备，甚至进行有罪推定，公然罗织所谓从事间谍活动等荒谬的罪名，严重伤害了在美中国公民的正当合法的权益，也严重干扰和破坏了中美之间正常的人文交流。

“已经演化为赤裸裸的政治的迫害，不仅违背道义，也在自毁形象。”

华春莹强调，在此背景下美方发布上述的提醒，很明显是做贼心虚，试图为它在国内任意损害在美国中国公民的正当合法权益来寻找借口。

她并说，只要在中国遵守中国的法律法规，任何外国公民都无需有任何不必要的担心和害怕。