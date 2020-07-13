中国外交部提醒公民关注澳洲安全风险 谨慎前往该国

中国外交部和驻澳使领馆最新提醒中国公民密切关注澳大利亚安全风险，近期谨慎前往。中国外交部发言人周一（13日）并表示，敦促澳方改弦更张，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对中澳关系造成进一步的损害。

据路透社报道，中国外交部旗下中国领事服务网周一发文说，近期澳大利亚国内种族歧视言行和暴力行为明显增多，澳媒体持续煽动反华、仇华情绪，澳有关执法机构任意搜查中国公民并扣押物品，上述情况有可能对在澳中国公民人身和财产安全造成危害。

文章写道：“外交部和中国驻澳使领馆提醒中国公民密切关注当地安全风险，近期谨慎前往澳大利亚。如遇紧急情况，请及时联系中国驻澳使领馆寻求协助。”

当被问及对澳大利亚将为香港护照持有者提供新签证安排有何评论时，中国外交部发言人华春莹今日回应表示，澳方的所作所为罔顾香港国安立法有助于“一国两制”行稳致远的基本事实，严重违反国际法和国际关系的基本准则，“粗暴地干涉中国内政，中方绝不接受。”

她并强调，中国政府维护国家主权安全发展利益和反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移，试图对中国进行施压的图谋不可能得逞。

澳洲总理莫里森上周四宣布多项措施，以帮助香港居民移居澳洲，包括延长签证期限至五年，此前中国政府在香港实施了香港国安法。