南方洪涝推高猪肉价格 猪价连续六周上涨

中国农业农村部畜牧兽医局局长杨振海13日说，6月以来，中国生猪价格连续六周上涨，除了季节性上涨因素外，南方洪涝灾害也推高了部分地区的猪肉价格。

据中新社报道，今年2月以来，随着中国加大恢复生猪产能，猪肉价格连续三个月下降。但进入6月，猪肉价格开始上涨，7月第二周，中国集贸市场猪肉平均售价每公斤53.15元（人民币，下同，10.55新元），已连续六周上涨，涨幅15.6%，但比2月中旬高点仍低6.49元。

当天，农业农村部召开生猪生产形势通气会，杨振海分析，近期猪肉价格有所上涨，主要是受消费恢复的拉动。

杨振海说，每年6到9月猪肉价格都会周期性上涨，今年国内冠病疫情得到控制以来，全国餐饮业持续恢复，带动猪肉消费保持增加势头；受近期北京疫情影响，一些居民对冻猪肉消费产生顾虑，冻猪肉储备市场调节作用受到影响。此外，近期南方持续出现的强降雨天气一定程度上影响了生猪及猪肉调运，推升了部分地区的活猪价格，7月上旬广东、福建等地已超过39元/公斤。

农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌说：“南方洪涝灾害是近期猪肉价格上涨一个很重要的推动因素，湖南、湖北、江西、广东、福建等降雨较大地区猪肉价格都排在全国前列。”

至于猪肉价格会否进一步上涨，杨振海说，生产是源头，目前生猪存栏和仔猪供给量已连续五个月恢复性增长，预示7月后可出栏的商品肥猪将会逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。今年三季度之后猪肉供应紧张的局面将逐步缓解，下半年猪肉价格持续大幅上涨的可能性不大。