黎智英涉煽惑非法集结罪提堂 押后至9月再讯

香港“壹传媒”创办人黎智英6月初涉嫌煽惑他人参与未经批准集结，今日提堂，法庭将案押后至9月15日再提讯。

据直新闻报道，黎智英因被控在6月初煽惑他人参与未经批准集结，今日到西九龙法院应讯。各被告暂毋须答辩，法庭将案押后至9月15日再提讯，以待警方进一步调查。控方指包括黎智英等多名被告涉嫌在保释期间犯案，而黎面对的刑事案件众多，有潜逃风险，要求法庭对他施加不得离港及每周到警署报道的保释条件，控辩双方现时仍就保释条件进行陈词。

香港支联会（香港市民支援爱国民主运动联合会）今年6月4日不顾警方反对，在铜锣湾举行集结行动，已有数案在身的黎智英当日也现身维园。香港警方经调查后向黎智英、香港支联会主席李卓人李卓人以及多名支联会成员等共13人发出传票，控告他们在当日煽惑他人参与未经批准集结。

连同这宗传票案，黎智英目前累计有五宗刑事案件在身，共面对七项控罪。其中一宗指他三年前涉嫌刑恐记者，该案已排期8月19日在西九龙法院开审，他因该案而在保释期间被禁止离开香港，虽然他一再要求法庭撤销禁止他离境的保释条件，但法庭以他有潜逃风险等理由拒绝该要求。

另外，黎智英又涉及另外三宗于2019年发生的未经批准集结案，因而被控两项未经批准集结，及两项参与未经批准集结，该三宗案件将于7月15日在西九龙法院再提讯。