调查：英国成港人最心仪移民地 因宣布将放宽BNO持有人权利

美联移民顾问周一（13日）发表的一项调查显示，英国近日公布有意放宽“英国国民（海外）护照”（BNO）持有人入境及在英国居留的权利后，英国大比数抛离其他国家，成为港人最心仪的移民地点。

据路透社报道，美联移民顾问联同美联环球联合进行网上调查，成功收回近300份问卷。调查发现，56%受访者持有BNO，当中约56%表示，在英国公布最新BNO持有人安排后，其移民意欲有所增长。

在持有BNO又有移民意欲的受访者当中，逾七成心仪英国为移民地点，且访者普遍倾向“移民又移居”。此外，有约三成属意上周表示将延长港人签证至五年的澳洲，以及地理位置较近香港的亚洲国家。倾向移民加拿大及美国的受访者则分别占约两成及一成。反映放宽BNO安排后，英国大比数抛离其他国家，成为港人最心仪的移民地点。

美联移民顾问高级策略总监郑天殷指出，有关BNO的新政策落实需时，对于希望周详部署、不欲即时离港的人士而言，政策风险较低的爱尔兰会是另一理想选择。

至于移民部署方面，有54%的受访者表示，将于三年至10年内离港移居海外；欲于一年至三年内移民的港人约占三成；而打算即时离开、于一年内及10年或之后移民的市民则占最少，分别只占个位数的百份比。

郑天殷分析，自BNO最新安排公布至今，真正落实申请移民的人士未见上升，可见港人观望政策落实，普遍倾向作中长远审慎部署。她估计，主要原因是移居海外乃人生大事，须作周全准备，且他们一般倾向在离港前先为其作好相关安排，故较少港人能够于短期内离港，预期香港短期将不会出现“走难式”移民潮。

除了移居外国，不少港人亦有意于海外置业。调查数据显示，近八成受访者表示有兴趣于海外置业，但只有约11%已经入市。在有意在外国置业的人士之中，置业预算普遍为300万港元（53.8万新元）至500万港元，约占38%；其次为约100万至300万港元，约占三成。

郑天殷分析，由于BNO新政策落实需时，对于希望周详部署、不欲即时离港的人士而言，政策风险较低的爱尔兰会是另一理想选择。因为爱尔兰的移民政策较英国更具弹性，通过捐献40万欧元予当地的公益项目，港人可透过先行送子女，或其他并非经济支柱的家人移居当地，以及早获得当地公民身份，待家人入籍爱尔兰后，方移居到当地生活。

BNO为英国在香港回归前签发予合资格港人的旅游证件，持有人并不具备英国公民身份。在中国中央政府实施香港国安法后，英国宣布将对持有BNO身份的香港人提供“订制”的移民途径；BNO持有人将获得五年的居留许可，然后可以申请定居身份（settled status），然后再在12个月后申请成为公民。

此外，澳洲总理莫里森上周宣布多项措施，以帮助香港居民移居澳洲，包括延长签证期限至五年。