蓬佩奥：中国对南中国海主权声索“不合法”

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥周一（13日）说，美国把中国对南中国海争议海域资源提出的权利主张视为“非法”行为，此举料将进一步加剧这两个世界最大经济体的紧张关系。

美国之音报道，蓬佩奥周一（13日）发表声明，明确宣布，美方认为北京提出的涵盖南中国海大部分海域的离岸资源权利主张，“完全不合法”。

美方也不承认北京所宣称的曾母暗沙（James Shoal，马来西亚称詹姆斯浅滩）为中国最南端领土的说法。

蓬佩奥还谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。

中国已对此作出回应。据中国驻美大使馆官网消息，中国驻美国使馆发言人发表谈话称，美国此举肆意歪曲客观事实和国际法，渲染南中国海地区紧张局势，挑拨中国与地区国家关系。中方坚决反对，并敦促美国“不要再做地区和平稳定的干扰者、破坏者和搅局者”。

发言人表示，中方坚决维护中国在南中国海的领土主权和海洋权益，坚持与有关直接当事方通过谈判协商和平解决争议，通过规则机制管控分歧、通过互利合作实现共赢。

发言人指出，美国不是有关南中国海争议当事方，却频频插手，打着维护稳定的幌子，在地区炫耀武力、渲染紧张、鼓动对抗；打着维护规则的幌子，自己未批准《联合国海洋法公约》，却拿《海洋法》说事；打着“维护航行与飞越自由”的幌子，大肆侵犯他国领海领空，在世界各大海洋横行霸道。