中国海关对食品展开大规模检测 一些港口再现淤堵

对肉类、海鲜和其他产品展开大规模的冠病病毒检测造成中国一些主要港口的海关清关时间增加了两倍。这引发外界担忧，这一延误可能影响全球贸易流。

据彭博社报道，博隽进口供应链公司的一位管理人员说，商品进口清关通常需要三天，但现在可能多达10天。该公司为买家提供冷冻产品等食品进口清关服务。

中国商务部官员李兴乾周五（10日）对记者介绍，冠病病毒风险监测加之进口冷链食品集中到货量比较大，“个别港口出现了淤堵的迹象”。李兴乾称商务部仍希望降低对进口贸易的影响。

据周五召开的记者会，中国海关共抽样检测进口冷链食品样本227934个，其中有六个样本的冠病病毒核酸检测结果为阳性。而在国内，截至7月7日，各地上报的近6万份食品等样品中的冠病病毒核酸检测结果均为阴性。

北京咨询公司北京农业咨询公司金砖四国农业集团（Bric Agriculture Group）的高级分析师林国发说，北京控制住了冠病病毒的传播，而检测将有助于遏制再次爆发疫情。他说，虽然中国需要更多肉类产品，但冠病病毒检测可能阻止出口商向中国出售产品，以免面临流程困境。

林国发说，清关肯定需要更长时间。同样，现在由于潜在风险，买方不愿再进口，而出口商可能会由于严格的检测而选择不出口。