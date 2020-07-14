李克强：疫情和世界经济衰退的影响前所未有 形势依然严竣

中国国务院总理李克强周一（13日）主持召开经济形势专家和企业家座谈会指出，今年疫情冲击和世界经济衰退对中国经济影响前所未有，国内外形势依然严竣；中国要坚持积极的财政政策，稳健的货币政策和就业优先政策，要稳住经济基本盘，努力完成全年发展目标任务。

据路透社引述中国央视报道，李克强指出，近来经济呈现恢复性增长势头，表现出逐步回稳态势。但国内外形势依然严峻，要做好继续打硬仗的准备，做好疫情常态化防控，围绕六稳六保全面落实纾困和激发市场活力的政策，更大力度推进改革开放。

他要求，要坚持积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，增强宏观政策实施实效性，对企业更大规模减税降费让利。今年通过改革建立了新增财政资金直达基层机制，要确保尽快见效惠企利民，发展普惠金融，增加信贷投放，降低融资成本，帮助大学毕业生返乡农民工等就业。

李克强还说，要以改革开放为动力，激发市场主体活力，深化放管服改革，优化营商环境，发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态，在扩大开放中拓展国际合作，以线上线下融合，释放消费潜力，扩大有效投资。

中国将于周二公布上半年贸易数据，周四公布上半年投资消费等宏观数据。路透综合逾30家机构预测中值显示，随着疫情管控放松与复工复产的推进，海外经济显现复苏迹象，料带动中国6月以美元计价出口和进口同比降幅双双收窄。