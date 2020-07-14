蓝绿就陈菊的台监察院人事案发生肢体冲突 

为了阻挠台湾前总统府秘书长陈菊被任命为监察院长，国民党立法委员今早（14日）阻挠陈菊进入立法院，和民进党立委发生肢体冲突。

综合《联合报》和《自由时报》报道，台湾立法院临时会本周将处理监察院人事同意权案，从今日开始将进行审查，国民党强力反对陈菊担任监察院长，今早到立院侧门等地静坐，部分国民党立委则前往议场门口，民进党立委则守住立院议场四周。

早上7时议场开门时，蓝绿立委一起冲入，试图抢占主席台，国民党立委在局部人数优势下，成功控制主席台。

台湾立法院的大堂因为蓝绿冲突秩序混乱，现场散落着被推到的桌椅。（《自由时报》）

之后国民党立委试图从议场后门进入议场，但受到民进党立委阻挡，双方推挤间互呛，发生肢体冲突，还挤破了议场的后门玻璃，国民党立委费鸿泰手腕在冲突中受伤。

在后门的国民党立委最后突破防线，进入议场内，在议场内的国民党立委，在取得议场控制权后破坏质询台抗议。虽国民党立委试图力阻，但据了解，陈菊已经进入立院。

国民党立委林为洲反映说，今天推挤过程多人受伤，国、民两党立委都有，费鸿泰伤的比较重，右手腕被破掉的玻璃割伤，约有20余厘米伤口，现在急救中。林为洲表示，国民党严正立场，将全力阻挡史上最争议的监委提名名单。

台湾总统府6月19日正式对外公布下届监察委员名单，台湾总统蔡英文提名陈菊为监察院长。

陈菊虽然宣布退出民进党，但她是该党新潮流系大老，过去帮蔡英文摆平党内多方势力。她过去担任高雄市长12年任内，市政府被监察院立案调查案件多达58件、纠正案30件，有三名首长被弹劾。

除了国民党和民众党认为这项人事案分明是酬庸，包括绿营的时代力量的民调也显示逾半民众觉得陈菊不能发挥监委的职权彻查弊案。

不过民进党则坚称，陈菊现在没有被监察院调查的案件，昔日又是美丽岛事件受害人，足以担当该职。