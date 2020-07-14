港府和中联办剑指民主派初选：或构成颠覆政权罪

在香港民主派初选获得逾60万民众投票后，中国中央政府驻香港联络办公室（中联办）严词谴责反对派政团执意开展非法“初选”，香港特首林郑月娥也表态说，初选对现行制度造成不公，若初选目的是要对抗政府政策，可能构成《香港国安法》中颠覆政权的罪行。

综合《星岛日报》和香港电台报道，民主派初选昨晚（12日）9时结束投票结束，并于13日凌晨公布电子投票点票结果。中联办发言人严厉谴责反对派政团，称其罔顾有关法律和特区政府警告，执意开展非法“初选”，坚定支持特区政府深入调查、依法查处。

发言人表示，反对派少数团体和头面人物，在外部势力支持下，策动谋划举行所谓“初选”，是对现行选举制度的严重挑衅，是对立法会选举公平公正的严重破坏，是对其他拟参选人合法权利和正当利益的严重损害。

发言人又指“初选”借机攫取大量市民个人信息和选民资料，涉嫌违反私隐条例。中联办对这种违法行为表示高度关注和严厉谴责，坚定支持特区政府依法严肃处理。

发言人强调，协调“初选”的香港大学法律系副教授戴耀廷是典型的涉嫌犯法。从非法“占中”、“修例风波”，到发起“雷动2.0”及“35+计划”，戴耀廷团伙及反对派的目标是夺取香港的管治权，妄想上演港版“颜色革命”。特别值得警惕的是，在香港国安法实施之后，一些人居然签署“共同纲领”，并肆无忌惮地扬言，协调反对派参选立法会的目标就是要控制立法会、否决财政预算案、瘫痪特区政府、全面“揽炒”香港、颠覆国家政权，已经涉嫌触犯香港国安法第22条以及香港本地选举法律。

发言人表示，戴耀廷此前因非法“占中”案已被判囚16个月，尚处于保释等候上诉期间，竟然如此高调地公然操纵选举，他是受了谁的指使？又是谁给了他这样的底气？



发言人指，任何组织和任何个人所作出的非法选举行为，注定不会得到他们想要的结果。任何甘当外部势力代理人的投机分子，任何对抗国家、破坏“一国两制”、妄图割裂香港与祖国的顽固分子，注定是没有出路的，香港特别行政区的制度不存在他们肆意妄为的空间。

香港行政长官林郑月娥则表示，香港并无初选制度，当局就过去两日的活动接获多宗投诉，包括指对未来选举构成不公平、违反限聚令及违反私隐保障等，不同部门接获投诉后要调查，如有足够证据，当局会采取行动。

林郑月娥又说，如果所谓初选的目的，是要达到“35+”的选举结果，对抗政府政策，可能会构成《香港国安法》中颠覆政权的罪行。