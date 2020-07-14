消息：美国将取消支持中企赴美上市的审计协议

美国国务院一名资深官员说，美国政府计划很快取消美国和中国审计当局之间的2013年协议。此举可能预示着对在美国上市的中国企业进行更广泛的压制，因其回避了美国的披露规则。

据路透社报道，美国负责经济增长、能源和环境的副部长克拉奇（Keith Krach）周一在电子邮件回复中说：“很快就会采取行动，这是一个国家安全问题，因为我们不能继续承受将美国股东置于风险之中，让美国企业处于不利的地位，任由我们的金融市场杰出的黄金标准遭受侵蚀。”

克拉奇说，缺乏透明度促使政府官员为尽快退出该协议舖路。这表明监管机构公众公司会计监督委员会（PCAOB）将放弃从中国获取信息的努力。

另一位政府官员说，政府正在考虑终止备忘录，并称白宫参与了讨论。

2013年的协议建立了一个美国审计监督机构在针对中国审计员的执法案件中寻求文件的程序，由于这是美国在努力获取受到严密控制的中国金融信息方面取得突破，并赋予了中国监管机构的合法性，因此最初该协议很受欢迎。

但公众公司会计监督委员会长久以来抱怨中国未能批准请求，这意味着无法洞悉在美上市中国企业的审计情况。

白宫未予置评，中国驻美国大使馆和PCAOB未立即回复置评请求。

尚不清楚美国政府何时或如何取消协议，这需要提前30日通知对方，协议的终止将不会直接威胁到在美国交易所上市的中国公司。中国在美国上市的公司包括阿里巴巴和百度等大型企业。