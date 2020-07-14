中国食品医药等五行业上半年业绩突出

截至目前已发布今年半年度业绩预告的中国近千家A股上市公司中，农副食品、生物医药等五行业业绩表现突出。生猪养殖企业牧原股份以超过百亿元（人民币，下同）的净利润暂列A股“盈利王”。

据路透社报道，《中国证券报》指出，以生猪养殖、速食食品为代表的农副食品行业，以防疫物资、病毒检测为代表的生物医药行业，以消费电子为代表的计算机、通信和其他电子设备制造业行业，以及房地产、汽车行业等五大行业，上半年业绩表现突出。

受疫情影响，多数公司业绩同比出现下滑，但很多公司二季度业绩已出现较大反弹。

据统计，目前已预告上半年业绩的996家A股上市公司中，业绩略增105家，扭亏47家，续盈27家，预增243家。预计归属于上市公司股东的净利润数值超过1亿元的公司有265家，超过2亿元的有169家，超过3亿元的有114家。

牧原股份以超过百亿元的净利润暂列A股“盈利王”。公司预计上半年净利润为105亿至110亿元。公司业绩变动的主要原因是，受非洲猪瘟疫情影响，中国国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，上半年生猪价格较上年同期大幅上涨。

上述行业的上市公司有的受益于二季度销售强势反弹，弥补了一季度业绩的暂时落后，有的受益于疫情期间“宅”经济刺激。此外二季度多数房企加大推盘力度，“抢收”动作频繁，通过降价促销、增加预售项目等方式，加速追赶一季度滞后的销售业绩。

长城证券指出，上市公司盈利拐点大部分已在一季度出现。目前，上市公司生产已基本恢复，但下游需求仍较弱，企业扩张意愿不明显，盈利恢复相对缓慢。“不少行业长期投资逻辑未变，半年报业绩调整可能会为部分行业带来‘上车’机会。”

