美国继续施压 华为上半年营收增长放缓至13.1% 

因美国继续向华为的供应商和客户施压，全球最大电信设备生产商和第二大智能手机生产商华为（Huawei）今年上半年营收增长放缓至13.1%。

据路透社报道，华为周一公布业绩显示，华为上半年营收增长13.1%至4540亿元（人民币，下同，903.63亿新元），上年同期的营收为4013亿元。不过，增幅低于2019年上半年的23.2%。华为表示，净利润率为9.2%，高于2019年上半年的8.7%。

华为今年上半年的业绩数据显示，增长速度快于4月发布的第一季业绩。第一季华为营收增长约1%，至人民币1822亿元，而去年同期为增长39%。第一季净利润率从上年同期的约8%收窄至7.3%。

华为并未报告其手机出货量。研究公司国际数据资讯（IDC）报告说，2020年第一季度，华为是全球第二大手机制造商，市场占有率为17.8%，三星排名第一，苹果位列第三。”

尽管美国官员加大力度对华为供应商和客户施压，但华为还是实现了营收增长。华为向运营商销售5G网络设备，向消费者销售智能手机和笔记本电脑。

去年5月，美国官员将华为列入贸易黑名单，限制向该公司销售半导体等美国制造的产品。华为随后累积库存，并继续设计自己的芯片，交由台积电等公司生产。今年5月，美国官员宣布了旨在限制华为自己供应芯片能力的新规，这种能力对其销售5G网络设备的努力至关重要。