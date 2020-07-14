中国6月进出口双双正增长

中国海关总署今天公布的数据显示，6月份出口同比增长4.3%，进口增长6.2%，其中出口从4月份起连续三个月实现正增长。不过中国上半年对美国出口下降，自美国进口也出现下降。

与前值相比，出口、进口数据明显转好。此前5月出口同比增长1.4%，进口下降12.7%，贸易顺差4427.5亿元（人民币，下同，约881亿新元）。

综合路透社和证券时报网报道，中国海关今天（14日）公布，中国上半年外贸总值14.24万元，同比下降3.2%，降幅比前5个月收窄1.7个百分点。其中，出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。

此前，1至5月出口同比下降4.7%，进口下降5.2%；贸易顺差8598.1亿元，减少1.2%。

在中美贸易方面，中国海关总署新闻发言人李魁文介绍，上半年中国对美国出口下降8.1%，自美国进口下降1.5%。中国外贸发展面临不稳定不确定因素较多，加之中美贸易摩擦影响，下半年出口形势依然复杂。

他在国新办新闻发布会上介绍，上半年，中国外贸进出口虽下降，但降幅较一季度明显收窄了3.3个百分点，上半年外贸进出口整体表现好于预期。中国外贸发展韧性足、回旋余地大，随着一系列稳外贸政策措施效应的持续释放，有信心稳住外贸基本盘，努力实现进出口促稳提质。

他并称，二季度中国与主要贸易伙伴进出口大多数实现增长，表现最为抢眼的是亚细安，得益于该地区整体疫情防控形势相对较好，且近年来与中国经贸合作持续深入，产业链结合更加紧密，双边贸易稳步增长。



