中国10年来12座城市人口增量超百万 深圳居首

有媒体梳理2010至2019年37个重点城市常住人口数据发现，各城市的人口增长出现明显分化，尤其是2015到2019年这段时间，其中珠三角、杭州湾、中西部强省会的人口增幅较大，而东北等部分区域的中心城市人口增长较为缓慢。

据第一财经昨日（13日）报道，数据显示，在2010至2019年，37城中有12个城市的常住人口增量超过100万人，分别是深圳、天津、广州、重庆、北京、郑州、杭州、成都、武汉、长沙、上海和西安，包括了四大直辖市、六个副省级城市以及近年来经济快速发展的省会城市长沙、郑州。

深圳2019年常住人口较2010年增加了301万人，居榜首；同期的天津、广州和重庆增量都超过200万人，北京、郑州和杭州超150万人。

而在37城的榜尾端，有11个城市的常住人口增量不足30万人，这些城市一部分是沿海的东莞、烟台、苏州、无锡等外贸明星城市、制造业大市；另一部分则是哈尔滨、沈阳、太原等东北华北地区以重化工业为主的城市。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，近年来外贸明星城市、制造业大市原先的外贸出口增长、经济发展都有所放缓。从产业上看，这些城市原先的外向型经济中，劳动密集型产业占据了相当大一部分，但在土地、劳动力等综合成本不断抬升的情况下，不少企业转移到了中西部或者东南亚地区。由于劳动密集型产业涉及的岗位比较多，这就对人口的流动产生了明显影响。

而东北地区自2013年以来，经济增长与其他三个板块的分化愈加明显。主要原因在于东北地区的经济以重化工业、大型国企为主，且能源重化产业占比太大，2013年以来能源价格下行，东北经济因此受到较大影响。

吉林大学东北亚研究院教授衣保中分析，人口是跟着产业走的，这些年东北的产业结构比较单一，以基础工业部门尤其是能源原材料为主，很多基础工业出现发展停滞甚至衰退，这对东北的经济形势影响很大。东北地区这几年人口外流的主要是青壮年，尤其是很多人大学毕业后就到东南沿海发达地区工作。

目前，东北中小城市的人口外流，一部分是流向了东南沿海，另一部分留在东北地区的则主要流向了四个副省级城市（沈阳、大连、长春、哈尔滨）。即便如此，在人口出生率、自然增长率较低以及东北区域人口整体净流出的情况下，东北的四个副省级城市人口增长十分缓慢。

如果以2015年为界，将六普以后到2019年分为前后两个时间段来观察的话，这种区域分化就更加明显。尤其是近年来中国区域经济南北分化尤为明显，随着京沪这两大强一线城市加快疏解非核心功能，各大城市人口也进一步分化。

数据显示，从常住人口2014年对比2010年的增量来看，前五位的城市分别是天津、北京、上海、重庆四大直辖市和郑州，其中天津人口增量最多，达223.01万人。此间的一大背景是，2006年以后，随着滨海新区的开发，一系列大项目、大投资落户天津，天津经济增速加快，人口因此增加比较多。但从2014年后，随着重化工业下行，天津经济增速随之放缓，人口增长也呈放缓态势。

同期，北京人口增量也达到了190.4万人，上海和重庆的增量均超100万人，郑州、武汉超50万人。相比之下，同期的深圳仅为42.1万人，位列第八；广州增量为37.97万人，位列第10；杭州更少，仅为19.16万人，在37城中位列第22位。

相比之下，这一时期的上海和北京人口增量分别只有2.46万人和2万人，天津也只有45.02万人。

此间的一大背景是，上海和北京两个超一线城市人口已经超过2000万人，出现人口过多、交通拥堵、生态环境等难题，为此两地相继提出了人口目标和产业疏解政策。随着非核心功能的疏解，2015年以后上海和北京的常住人口增长大幅放缓，在部分年份甚至出现下降。

相比之下，广深虽然也是一线城市，但人口规模要比京沪小了不少，还有较大的空间，落户门槛也比较低。在这种情况下，有部分人口就从京沪转移到了广深。另外，近年来杭州数字经济快速发展，大有成为第五个一线城市的趋势，同样吸引了中国各地的人才来到杭州，尤其近年来有越来越多北京和上海的中高端人才，选择到杭州工作。

从整体上来看，珠三角地区的深圳、广州、佛山，浙江的杭州、宁波，以及重庆、长沙、成都、郑州、西安、武汉等中西部强省会城市、直辖市的人口增速居前。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎分析，广东、浙江的民营经济很发达，这几年数字经济的带动作用很明显，转型升级成效突出，吸引大量的年轻人进入。