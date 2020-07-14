港泛民初选初步结果 本土派战胜传统派

香港泛民主派初选有了初步结果，依据公布的电子投票部分，本土派取得佳绩，不少主流或传统政党候选人失利。

香港立法会换届选举预定9月6日举行，泛民主派上周末举行初选，以便协调选出代表该阵营参选的候选人。为期两天的初选，据称吸引了超过61万人参与。

据《明报》报道，主办初选的民主动力昨晚公布电子点票初步结果，在分区地方直选中，本土派取得佳绩，例如香港众志前秘书长黄之锋在九龙东选区获得最高票、民间人权阵线召集人岑子杰在九龙西得票最高、曾任立场新闻记者的何桂蓝在新界东得票最高。

传统或主流派人物包括民主党主席胡志伟，成员黄碧云和涂谨申，以及社会民主连线的梁国雄等人则得票较低。

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳分析，在反修例抗争运动中有突出纪录的人，在此次初选中都获得高票，显示投票者视初选为抗争运动的延续。

在去年暴发的反修例抗争运动中，黄之锋、岑子杰，以及何桂蓝等人的言行较为激进，与泛民传统或主流派系的主张和表现有些不同。

马岳还指出，此次初选的中间选民较少，不过他相信9月6日立法会选举时，会有很多“和理非”、中产选民参与投票。

另一方面，中联办发言人昨晚发稿，谴责泛民主派罔顾有关法律和特区政府警告，执意开展非法初选。发言人声称，将支持特区政府深入调查、依法查处。

香港特首林鄭月娥则表示，当局在过去周末接获许多投诉，包括指对未来选举构成不公平、违反限聚令及违反私隐保障等。她说，不同部门接获投诉后将展开调查，如有足够证据，当局会采取行动。

林郑月娥也强调，如果所谓初选的目的，是要达到“35+”的选举结果，对抗政府政策，可能会构成《香港国安法》中颠覆政权的罪行。

目前香港立法会有70席，地方选区和功能组别各占一半。地方选区的议席由该区选民投票选出。功能组别的议席则由特定团体投票产生，不需要竞选。

泛民主派“35+”公民投票计划的目标是，在本届香港立法会选举中取得民主派过半席位，即在地方选区和功能组别的席位中分别取得一半以上的议席。

上一届2016年立法会选举中，民主派在70个议席中获得29席，包括19个地区席位和10个功能组别的席位。其中6名议员被指宣誓无效而取消资格，补选后剩下23席，占立法会总议席的三成。

