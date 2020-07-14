反对陈菊任监察院长 江启臣：今天不抗议 明天没公义

台湾立法院临时会今日（14日）审查监察院长被提名人陈菊，国民党动员支持者到立法院外抗议，党主席江启臣表示，党团拒绝的不只是陈菊，拒绝的是酬庸和贪腐。

据联合报报道，江启臣表示，这是对台湾民主非常关键的一天，“今天不抗议，明天没公义”。他点名27人的监委名单并反问说，从陈菊、田秋堇、高涌诚、叶宜津、蔡崇义、施锦芳，哪一位是超出党派的？即使注销党籍，依旧是民进党的人。

江启臣批评说，蔡英文上任后，打着民主反民主，打着人权反人权，国民党拒绝这样的贪腐名单，要求撤回提名。

国民党团书记长蒋万安批评说，民进党政府完全压制少数声音，国民党身为在野党，不能再温良恭俭让，激烈抗争是不得已的手段。

蓝绿两党今日为进入立法院议场爆发肢体冲突，国民党立委费鸿泰被玻璃割伤，由于伤到肌腱韧带，须开刀做肌腱修补重建。

另一方面，陈菊在国民党反对下尚未上台备询。根据陈菊送至立院的书面报告，若顺利上任，将推动监督政府伸张公平正义、设置并完善国家人权委员会相关制度、超出党派捍卫监委职权，不受任何特权外力干涉等三项工作。

陈菊虽然受到国民党强力反对，但早上仍在民进党立委掩护下进入立院，她在面簿发文说，自己已在立法院的大楼准备接受审查，希望各党团都能够回归议事程序，在民主的国会殿堂就事论事，理性讨论。