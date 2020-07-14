上半年中国快递业务量超2016年全年 日均服务3.7亿人次

中国国家邮政局14日发布的数据显示，上半年中国邮政快递行业逐渐摆脱疫情影响逆势上扬，快递业务量超过2016年全年，日均服务用户3.7亿人次。

据中新社报道，数据显示，中国上半年邮政行业主要经济指标超过去年同期水平。1月至6月，邮政行业业务总量完成8765.27亿元（人民币，下同，1745.76亿新元），同比增长22.45%；业务收入完成5028.23亿元，同比增长11.03%。

其中，快递业务量完成338.8亿件，同比增长22.05%，超过2016年全年的312.8亿件；快递业务收入完成3823.8亿元，同比增长12.57%。

邮政快递业的快速增长主要来自于行业的快速复工复产、中国消费市场加速向线上转移、三四线城市及农村等下沉市场增量较快等因素。

中国邮政快递业的业务量从3月份开始恢复正增长，市场重回高位运行区间。上半年，快递业务量平均增速达22.5%，接近去年平均水平，日均快件处理量近1.9亿件，其中二季度日均快件处理量高达2.4亿件，与去年同期最高日处理量基本持平。

上半年，快递企业日均服务用户超3.7亿人次，其中二季度日均服务用户近5亿人次。截至6月10日，邮政快递业共承运、寄递疫情防控物资累计48.98万次，包裹3.98亿件，发运车辆8.75万辆次，货运航班779架次。