因疫情暴发 香港迪士尼自15日起再度关闭

由于香港冠病疫情出现反弹，香港迪士尼宣布自7月15日起暂时关闭游乐园。自6月18日重新开放至今，香港迪士尼恢复营业还不到一个月时间。

不过迪士尼发言人在声明中称，香港迪士尼乐园酒店将继续营业，但服务将有所调整。据称，迪士尼乐园的酒店加强了卫生和安全措施。

分析师指出，迪士尼游乐园对于迪士尼整体业务的营业利润贡献比重达75%。因此，游乐园再度关闭可能会影响迪斯尼的业绩。

就在两天前，迪士尼在美国佛罗里达州奥兰多的主题公园刚恢复营业，尽管该州冠病病例激增。奥兰多迪士尼世界是全球规模最大的迪士尼乐园。

另据路透社报道，香港卫生防护中心昨天指出，截至下午四时，香港单日新增52宗新冠病毒确诊个案，其中41宗为本地感染个案。自1月底以来，香港累计冠病病例共1522例。

香港正收紧社交距离措施，因担心会有第三波疫情。例如政府将从周三起限制集会人数至四人以下，这是3月时第二波疫情出现时所采取的措施；先前集会人数的限制为50人以下。

此外，食肆晚上6时至翌日早上5时不准堂食，顾客人数不能多于满座一半，每桌不得多过四人。早前因疫情必须关闭的游戏机中心、健身中心等12类场所，必须关闭七天。

港府也规定，所有乘坐公共交通工具的人必须佩戴口罩，若乘客拒戴口罩或拒绝离开，最高可罚款5000港元（896新元）。同时，过去14天曾于疫情高风险地区逗留或转机的入境香港旅客，登机前须出示病毒检测阴性证明，否则航空公司会受罚。