中国A股调整人民币早盘跌百点 贸易数据优于预期或助稳汇价

人民币兑美元即期CNY=CFXS今天早盘一度跌近百点，但半日有效波幅仍十分狭窄，中间价则续小跌31点逼近7元关口。交易员称，中国A股高位震荡，北向资金外流，多少影响市场情绪，另外全球疫情仍在加重，避险情绪难消，美指难以明显调整，人民币波动暂时受限。

据路透社报道，交易员并表示，A股从单边上行转为震荡，结售汇客盘也多少有些犹豫，短期继续在7关口附近震荡，等待新的指引，不过中期经济基本面仍值得看好，关注周四中国二季度经济数据；最新公布的6月中国进出口贸易数据好于市场预期，或有助于稳定汇价。

一位外资行交易员称：“A股调整一下，但不算大跌，人民币也受到一定影响，短期应该会在7附近震荡......后面表现主要看未来一段时间内中美关系怎么发展。”

根据EIKON终端实时数据，今早11时沪深港通北向资金流出约90亿元人民币。美元计的中国6月贸易数据好于预期，其中出口同比增长0.5%，5月为同比下降3.3%，进口同比增长2.7%，预估为同比下降10.0%。

截至11时左右，人民币兑美元CNY=CFXS即期报7.0088元，上日收报7.0031元，夜盘终报6.998元。今日人民币兑美元中间价报6.9996元，上日为6.9965元。人民币兑美元即期成交额为123.49亿美元，上日半日为112.61亿美元。

华泰证券宏观团队张继强、芦哲最新观点则认为，本轮人民币升值的直接原因依然是美指走弱，而中国疫情控制及经济修复速度快于美国是人民币币值稳定的基础，国际收支改善也对汇率稳定形成重要支撑。

华泰证券称：“中长期人民币稳中有升仍具有坚实的基本面、中美利差、资金流动基础，中美摩擦仍是主要的不确定性因素。美联储货币政策仍宽松，人民币稳中偏强，全球流动性环境对人民币资产表现有利。”

中信证券明明亦指出，人民币汇率存在升值方向上的支撑，但考虑到中美关系问题上仍旧存在出现波动的可能，人民币汇率的转强或许并非是一蹴而就。

美国国务院一名资深官员表示，特朗普政府将很快取消支持中国赴美上市的审计协议；另外美国新冠疫情危机扩大，加州再次实施封锁举措。

全球汇市方面，美元兑多数货币周二在窄幅波动中小幅上涨，对美中外交关系紧张的担忧重现，冠病病例数增加，均打压市场冒险意愿。

IG Securitie 资深外汇策略师Junichi Ishikawa称：“市场关注焦点已经转向下一轮抗疫封锁措施是否足以破坏经济增长。”

海外无本金交割远期外汇（NDF）市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1448元, 上日尾盘为7.1397元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在7.0095元, 与在岸即期价差为7点，上一交易日尾盘报7.0037元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为7.0101，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9488、6.5404和8.7945。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。