美军机再逼近广东海岸125公里处 派出罕见机型

美国军机7月13日再度靠近中国广东省海岸，最近时距离约为125公里，而且此次派出的是比较罕见的E-8C“联合星”飞机。

据环球网报道，北京大学旗下的“南中国海战略态势感知计划”平台7月13日的消息显示，一架隶属于美国空军的E-8C“联合星”空地监视飞机由台湾南部进入南中国海，随后自东向西飞行，一度飞至距离广东海岸67.51海里（约125公里）的位置。

美军在本月6日、7日、8日连续三天派机对中国大陆抵近侦察，其中6日是1架RC-135侦察机，7日和8日为1架EP-3E电子侦察机，8日美军侦察机距离广东海岸最近时仅有95.7公里。

环球网指出，这次派出的E-8C“联合星”飞机比较罕见。该机型全称为“联合监视目标攻击雷达系统”（JointSTARS），搭载有美军最先进的机载对地监视、目标搜索和战场管理系统，堪称美军空地一体作战的“中枢神经”。该机可以在防区外对地面目标进行探测、识别、分类，并实时将数据传递给后方指挥所。

值得注意的是，在E-8C“联合星”飞机抵近当天，台军“汉光36”号演习实兵实弹操演环节也正式开始。

对于美军舰机的抵近侦察行为，大陆国防部新闻发言人吴谦在6月国防部例行记者会表示，作为域外国家的美国，打着所谓“航行自由”的幌子，派军用舰机来东海、南中国海挑衅，对中方实施高频度抵近侦察，举行针对性极强的军事演习，严重危害地区国家的主权与安全利益，严重破坏本地区的和平稳定。

对于美军舰机的抵近侦察行为，中国军事专家宋忠平8日受访时表示，解放军可以采取抵近拦截的方式，对抵近侦察的美军机进行干扰，让对方无法专心工作。另一方面，当对方侦察机接近中国相关空域时，解放军也可以暂停一些军事活动，降低电磁频谱信号被截获的概率。