【图集】贵州独山县回应“烧掉400亿”：将切实推进整改

全县生产总值仅94.34亿人民币的中国贵州省独山县举债400亿元（人民币，下同，79.5亿新元）建造大量烂尾工程的事被媒体曝光。独山县今日（14日）回应指，新一任领导班子将针对此前因盲目举债、形象工程、烂尾工程等问题进行整改。

澎湃新闻报道，独山县在微信公众账号“大美独山”发文说，独山县新一任领导班子，针对此前因盲目举债、乱铺摊子遗留的形象工程、政绩工程、烂尾工程问题，切实推进问题整改，挂牌督战，坚决杜绝新增形象工程、政绩工程。

据介绍，目前续建项目已完工18个，在建项目32个，转建项目17个。比如，以原毋敛古城大戏楼、三大庙项目为载体进行转建，招引企业盘活资产。再如，对社会关注的“水司楼”（净心谷大酒店）项目，通过努力，采取市场化运作模式签订合作协议，将于近期进场施工。

微博账户名为“观视频工作室”12日发布名为《亲眼看看独山县怎么烧掉400亿！周年特辑（上）》的视频。

该视频全长22分钟41秒，主持人实地走访了独山县号称拥有顶级硬件设施的独山县古风博物院、预估造价3000万的独山钟楼，及造价花费2亿的天下第一水司楼等。视频中，主持人质疑，独山县只有一个街道和八个乡镇，却借了400亿的债打造的景观，部分却已成为烂尾景区。

独山县名为“七十二行”的建筑。（微博用户“观视频工作室”的视频截图）

独山县投资13.5亿元的“三都跑马场”。（微博用户“观视频工作室”的视频截图）

水司楼的俯瞰图。（微博用户“观视频工作室”的视频截图）

水司楼旁边的可移动看台，不过该看台已经荒废。（微博用户“观视频工作室”的视频截图）

贵州省黔南州独山县委宣传部一位工作人员13日曾回应指，宣传部正在核实视频中的情况。视频中主持人称“独山县负债400亿，造价2亿的天下第一水司楼等景观已成为烂尾楼”的说法不实。

独山县政府官网介绍，独山县地处贵州省最南端，与广西壮族自治区接壤，全县总面积2442平方公里，辖八个镇，总人口达36万人。独山县2018年全县地区生产总值94.34亿元，增长12.5%。

另据香港01报道，贵州省纪委监委网站2019年8月1日曾通报一则“独山县委原书记潘志立被开除党籍和公职”的的消息。潘志立被指妄顾独山县每年财政收入不足10亿，盲目举债近2亿元打造“天下第一水司楼”“世界最高琉璃陶建筑”等形象工程、政绩工程。潘志立被免职时，独山县债务高达400多亿元，绝大多数融资成本超过10%。