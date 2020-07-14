中国大基金再度出手减持芯片股 三安光电北方华创股价下挫4%

继上周减持三家芯片股后，中国国家集成电路产业投资基金（简称大基金）再次出手，包括减持北方华创和三安光电，比例均为不超过2%。

据路透社报道，二者今早开盘后大跌，北方华创上午一度跌去逾6%，午盘收盘时收窄至4.73%；三安光电跌幅一度超过4%，午盘收盘时跌幅为3.94%。沪综指跌约1.1%。

北方华创昨晚发布公告称，大基金计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持北方华创股份，数量累计不超过约990万股（占总股本比例为2.00%）。大基金目前持有北方华创9.94%的股份。若以昨日收盘价224.51元/股计算，大基金此次减持有望最多回笼22.3亿元人民币（下同，约4.44亿新元）。

大基金称，减持北方华创的原因是“实现股东良好回报”。

据三安光电公告，大基金对其减持手法基本一致，方式为集中竞价、比例不超过总股本的2%，即约8157万股。区别在于：大基金减持三安光电的时间窗口为2020年7月8日至2021年1月4日，且已经在7月8日至10日完成其中1%股份（约4479万股）的减持，价格区间为每股26.67至28.97元。

这是大基金2015年获配三安光电公司股票以来首次减持。减持前，大基金持有三安光电10.3%的股份，目前大基金还持有该公司9.29%的股份。

上周四，深圳汇顶科技、北京北斗星通和无锡太极实业三家科技公司，分别发布大基金对其减持的公告，比例分别不超过1%，2%和1.5%。三家公司股价上周五大跌，跌幅在3%至5%之间。

国家集成电路产业投资基金创立于2014年9月24日，由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动等企业共同发起成立，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。



