外国投资者涌入中国主权债券避险

为躲避市场动荡，许多投资者近期都纷纷将目光锁定在中国主权债券。

据《华尔街日报》报道，根据司尔亚司数据信息的资料，第二季度外资流入人民币计价中国国债的速度为2018年末以来最快。当季外资流入规模超过人民币4.3万亿元（约8600亿新元），是有记录以来的最高水平。

随着中国政府降低买卖国债的难度以及此类证券从2019年开始被纳入一些关键债券指数，近年来中国国债的外资持有比例一直在上升。被动债券基金试图将投资组合与债券指数的构成相匹配。主动投资者则认为中国债券市场相对较高的收益率和稳定性具有吸引力。

瑞银资产管理多资产策略部主管布朗说：“它们确实是一种既能提供防御性，又能给你带来一些收益的资产。”

他并说：“如果情况变得糟糕，比如若全球经济增长令人失望，或者贸易紧张局势恶化，或者新冠疫情突然恶化，那么中国主权债券的反应将是收益率下降。”

在今年的冠病疫情引发的市场恐慌中，这一点得到了证明。中国是首次疫情暴发的中心，其封锁措施比欧洲和美国早几个月。在动荡最严重的时候，中国债券市场大涨，不过随着经济慢慢恢复元气，债市最近有所回落。

根据Refinitiv的数据，今年4月，基准10年期中国主权债券收益率跌至10多年来的最低点，与年初相比下降了逾0.5个百分点。由于债券收益率下降时价格会上涨，在股市和风险更高的债券市场下跌之际，这对投资者来说是一笔意外之财。

即便如此，中国的收益率也明显高于全球其他最大经济体发行的政府债券。中国基准10年期国债目前的收益率为3.118，相比之下美国为0.597%，日本为0.023%，而德国为负0.515%。

报道称，私人银行集团隆奥最近也增持了中国国债。中国以前是其新兴市场配置的一部分，但从7月份开始，这家资产管理公司为中国债券设立了一个单独的类别。眼下在隆奥几个数十亿美元的投资组合中，中国债券所占比例在2%到3%之间，与配置在高收益债券或房地产方面的比例大致相同。

隆奥首席投资官莫尼尔表示：“我不太确定把中国定性为新兴市场是否还是正确的做法......就国债发行而言，我们将中国视为避风港。”

印度和俄罗斯等其他新兴经济体的债券市场在疫情引发的市场恐慌中遭到抛售。这些经济体更依赖外国资金的流入来支持其金融体系。

投资者目前押注中国央行将继续采取措施刺激本国经济，以帮助经济从疫情导致的低迷中复苏。汇丰控股大中华区首席经济学家屈宏斌指出，与美联储和欧洲央行不同，中国央行迄今都未采取大规模行动，这样未来就有空间可以实施更多举措。

屈宏斌表示，中国现在仍在采取渐进的、有针对性的宽松政策，而不是不惜一切代价。他说道，中国正在节省部分弹药，以备将来使用。

屈宏斌预计中国央行将在今年下半年进一步降息，向经济注入更多流动性，特别是向中小企业注入更多流动性。中国的基准贷款利率，即一年期贷款市场报价利率目前为3.850%。这一利率水平令中国央行比其他大型经济体的央行拥有更大的降息空间。

