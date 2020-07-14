陆配子女滞留大陆 家长今在台总统府外陈情

一群由非台湾籍陆配子女家长组成的自救会，今天赴台湾总统府外陈情，希望政府能趁现在学校放暑假，开放他们的儿女回台。

受疫情影响与政府的政策，许多陆配子女至今无法回台，甚至一些已滞留在中国大陆逾半年。对此，陆配子女家长在上个月17日，曾赴中央疫情指挥中心和行政院下跪陈情。不过距离至今近一个月，他们仍未收到官方明确的答复。

综合台媒报道，为了让孩子赶快回到台湾，约有30多名家长今早再度向政府陈情，并在总统府南广场外喊着“孩子要念书，新婚要团聚，政治摆两边，人道放中间”等口号。

一位名叫梦涵的女士接受采访时表示：“小孩从2012年就跟我来台湾生活，她在去年拿到长期居留证，她在这边成长在这边读书，过年期间回去厦门探亲，因为疫情关系，留在厦门已经半年了，每次打电话她都跟我说，很怕夜晚到来，她一个人很想家，很想爸爸和妹妹。”

另一名王姓男子则表示：“我相信台湾政府是讲情讲理的、讲法治的，一切配合防疫的情况，不过到了2月中旬，卫福部长陈时中提出了国籍论，一听到这个资讯，基本上打了我的脸，不过还是希望台湾是在防疫优先的情况下，是讲法治的，而不是在政治议题上，讲人治。”

总统府据报随后邀请了前来陈情的陆配子女家长入内，并由公共事务室三科（陈情科）派员代表接受陈情。据陪同陆配子女家长赴总统府内陈情的中华两岸婚姻协调促进会会长锺锦明转述，代表接受陈情的总统府人员表示，会将陈情内容转达给总统蔡英文。

台湾内政部长徐国勇，以及卫福部长陈时中曾在上个月为这起事件道歉，并表示为了防疫、“有些人要牺牲”。据了解，陆配子女主主要是指台商与陆籍配偶在大陆所生的小孩，后随台籍的父亲或母亲回台长期居住、生活，也有健保。

不过，他们因在台湾没有户口，需以专业长期居留、专案探亲居留等方式留在台湾。