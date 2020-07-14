华春莹批美借延长武器禁运 试图破坏伊朗核协议

今天是伊朗核问题全面协议达成五周年纪念日，中国外交部发言人华春莹发文，重申中国坚定支持该协议，并批评美国竭力推动联合国安理会延长对伊武器禁运，“试图进一步破坏全面协议”。

华春莹今天在中国外交部官网发文称，美国在2018年5月退出全面协议，并极力阻挠其他方执行协议，明显违反安理会第2231号决议，引发伊核局势持续紧张。

她并写道，中国认为维护和执行好全面协议是解决伊核问题的正确途径，强调伊朗减少履行协议是美国极限施压的结果；全面协议各方应在联合委员会框架下加强对话协商，按照分步对等思路寻求解决履约争端的方案，恢复全面协议权利和义务的平衡。

同时，各方应支持国际原子能机构与伊朗加强对话合作，尽快妥善解决保障监督问题；国际社会应共同反对美国推动安理会延长或恢复对伊制裁，敦促美国回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。

这篇文章也说，在伊核问题上，中国的出发点始终是维护国际核不扩散体系及中东和平稳定，维护多边主义及联合国的权威，维护以国际法为基础的国际秩序。“不管国际形势如何变幻，中方将始终站在历史正确的一边，与协议其他各方一道，继续推动伊核问题政治外交解决进程。”

另一方面，《纽约时报》早前取得的协议草案显示，伊朗和中国已接近达成一份贸易与军事伙伴协议，为中国在伊朗能源与其他领域投资数十亿美元铺平道路。

对美国而言，此协议一旦达成，将破坏特朗普政府一直以来要全面孤立伊朗政府的努力。

根据该报获得的这份18页的协议草案，中国将大幅度扩大对伊朗银行业、电信业、海港、铁路和其他数十项工程的投资。消息人士透露，中国未来25年将对伊朗投资高达4000亿美元（约5553亿新元）；伊朗官员和石油贸易商透露，作为交换，伊朗将以折扣价在未来25年为中国提供石油。

两国也将深化军事合作，双方计划展开联合训练与演习、联合武器研发及情报分享，共同打击恐怖主义、毒品与人口走私及跨境犯罪活动。

《纽约时报》报道，中国国家主席习近平在2016年访问伊朗，向伊朗提出建立伙伴关系的建议。伊朗外长扎里夫上周说，伊朗总统鲁哈尼的内阁已在今年6月批准这么做。

据知，上述草案内容已在6月敲定，仍未提交给伊朗国会审批。伊朗最高领袖哈梅内伊已公开表示支持同中国缔结伙伴关系。中国方面，中方官员没有透露协议条款，尚不清楚中国政府是否签署了协议。

