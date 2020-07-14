台外交部：南中国海声索应符国际法

针对美国国务卿蓬佩奥发表声明，反对中国大陆对南中国海的主张，台湾外交部今天表示，欢迎相关国家表明对南中国海符合国际法规范的主张，也促请相关国家将台湾纳入多边争端解决机制，以共同维护区域和平稳定。

蓬佩奥当地时间13日说，美国把大陆对南中国海争议海域资源提出的权利主张视为“非法”行为，并认为北京提出的涵盖南中国海大部分海域的离岸资源权利主张，“完全不合法”；大陆则回应称，美国肆意歪曲客观事实和国际法，渲染南中国海地区紧张局势，挑拨大陆与地区国家关系。“敦促美国不要再做地区和平稳定的干扰者、破坏者和搅局者。”

据《联合报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天在例行记者会上表示，南中国海诸岛属于中华民国领土，中华民国对南中国海诸岛及其相关海域享有国际法及海洋法上的权利，不容置疑。

对此，台湾应纳入多边争端解决机制。同时，相关国家有义务维护南中国海航行和飞越自由。

欧江安也指出，中华民国主张应以“搁置争议、共同开发”方式处理南中国海争端，且愿在平等协商基础上，和相关国家共同促进南中国海区域的和平与稳定，并共同保护及开发南中国海资源。

他强调，中华民国对南中国海诸岛主权立场从未动摇，坚守以和平解决争端的原则也从未改变，并反对任何声索国企图使用恐吓、胁迫或武力方式解决南中国海争议。

