中国人权研究会发文：贫富分化致美人权问题日益严重

中国人权研究会14日发表《贫富分化导致美国人权问题日益严重》一文指，美国在整体富强面纱的掩盖下，贫富分化愈加严重的现实。贫富分化加剧导致美国社会的经济不平等进一步暴露，底层民众陷入更为艰难的生存困境，人权问题日益凸显。

据新华网报道，文章指出，美国收入分配两极分化趋势显著，中产阶级规模持续萎缩，贫困率居高不下。相关数据显示，美国最富有0.1%家庭的财富相当于最底层90%家庭的财富总和。联合国极端贫困与人权问题特别报告员曾在报告中指出，美国已成为贫富分化最严重的西方国家，数千万美国人生活在贫困之中，“美国梦正在迅速蜕变成美国幻想”。

文章强调，贫富分化导致人权问题日益凸显。近半数的美国家庭无法维持基本生活，低收入群体面临饥饿威胁、平等受教育的机会遭到侵蚀，无家可归者生存状况恶劣，贫困儿童和单身母亲生活困苦；贫困压力导致美国民众健康状况恶化，因贫失去医疗保险者无力支付医疗费用，人均预期寿命下降、自杀率上升。

对于贫富悬殊的背后的根源，文章认为，美国民主制度忽视公民的经济、社会和文化权利，导致其社会贫富分化日趋严重。美国政府不仅缺乏根治这一顽疾的政治意愿，反而采取一系列加重该问题的政策措施，这与美国的政治制度和政府代表的资本利益密切相关。愈演愈烈的金钱政治使美国政府已经成为富豪的代言人，“极端贫困的持续存在是当权者做出的政治选择”。

文章认为，美国的贫富分化是一个稳定的长期趋势，人们无法期望这一状况能够在短期内出现任何实质性扭转，由此对美国人民享有和实现人权造成的严重负面影响也将日趋恶化。