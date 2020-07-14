英官员称因美国制裁 华为参与5G网络的环境已改变

英国官员称，由于美国在芯片技术上实施制裁，华为参与英国5G网络的环境已经发生了改变。

据路透社报道，英国环境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）被问及华为问题时表示，“显然，由于美国采取的制裁措施，环境已经略有改变。”

尤斯蒂斯说：“当评估我们自己的安全问题时，显然我们必须考虑到这类行动的后果。”

他拒绝评论需要多长时间才能将华为设备从5G网络中拿掉，并称媒体大臣道登（Oliver Dowden）稍后会宣布细节。

彭博社引述知情人士披露，英国准备通过一项分两步实施的计划禁用华为5G设备。根据该计划，英国电信运营商到今年底将不能在5G网络中新添任何华为组件。在此之后，运营商需不晚于2027年全部撤换已安装的华为设备。

英国首相约翰逊及高层大臣和最高安全官员将于周二（14日）召开会议，届时将讨论这个提案，预计稍后会在下议院宣布有关决定。

如果该提案在会议上获得通过，这将标志着约翰逊政府对华为的政策出现重大逆转，从而令英中紧张关系在高度敏感的时刻面临进一步加剧的风险。

今年1月份，约翰逊政府批准华为参与英国5G建设，但附带了严苛的条件。但随后约翰逊承受了来自美国总统特朗普的压力。近期美国对华为的制裁改变了伦敦的华为政策考量。

今年5月份，特朗普政府禁止使用美国技术的芯片制造商向华为供货，此举迫使英国官员重新评估5G网络使用华为设备的安全性和可持续性。

与此同时，约翰逊也面临自己保守党内部的压力，党内敦促其对北京采取更强硬的路线。保守党内高层要求约翰逊应给出禁用华为的明确期限，担忧该公司的设备可能会被中国间谍利用，但华为对此予以否认。

